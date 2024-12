Tutti i PC del futuro sembreranno acquari: scoperto il liquido che raffredda senza distruggere

In futuro i PC sembreranno degli acquari: è stato scoperto il liquido in grado di raffreddarli senza causare alcun danno.

Sono diversi i fattori che portano i computer a surriscaldarsi. Da un lato, la causa principale potrebbe essere legata ad alcuni malfunzionamenti; mentre dall'altro ad un uso scorretto del PC. Allo stesso modo, abbiamo numerose soluzioni a nostra disposizione per rimediare al problema. Grazie ad una recente scoperta presto potremo utilizzare anche un liquido dalle proprietà sorprendenti, senza correre il rischio di danneggiare il nostro dispositivo.

Il surriscaldamento del computer potrebbe essere dovuto alle ventole, in particolare qualora queste ultime non funzionino correttamente andando ad intaccare il flusso dell'aria. Il calore, di conseguenza, non viene eliminato in modo adeguato. Anche dei condotti di ventilazione ostruiti possono portare il PC a surriscaldarsi, richiedendo un intervento da parte nostra.

A determinare un aumento della temperatura può essere anche l'apertura di più applicazioni, programmi o schede in contemporanea: ciò spinge il dispositivo a lavorare maggiormente, andando a provocare un sovraccarico. Il surriscaldamento potrebbe essere determinato anche dalla presenza di virus e malware o da un software ormai obsoleto che necessita di un aggiornamento.

PC surriscaldato? Ecco la soluzione del futuro

Come fare, quindi, per raffreddare un PC che ha raggiunto una temperatura troppo alta? Pulire il dispositivo e dedicarsi alla manutenzione delle ventole sono due passaggi fondamentali. Il flusso d'aria, inoltre, non deve essere bloccato. Per un risultato più efficace, potremmo anche acquistare un apposito strumento di raffreddamento - come le ventole esterne e i dissipatori d'aria - e procedere con l'applicazione della pasta termica (che con il passare del tempo tende a seccarsi).

Queste sono sicuramente le soluzioni più diffuse per ovviare al problema del surriscaldamento eccessivo del nostro computer. Eppure non sono le uniche: in tempi più recenti, ha preso piede la tecnica del raffreddamento ad immersione. Si tratta di un metodo che permette di tenere sotto controllo la temperatura del PC in modo pratico e veloce.

Il suo funzionamento è molto semplice. Basta inserire il computer in un serbatoio all'interno del quale viene immagazzinato il fluido refrigerante in grado di raffreddare le componenti del dispositivo. Stiamo parlando di un sistema 20 volte più veloce delle soluzioni tradizionali, destinato a rivoluzionare la manutenzione dei nostri PC.

Esso si basa sull'utilizzo di un liquido isolante che non danneggia assolutamente i computer e che, oltre ad impedirne il surriscaldamento, riduce il consumo di energia e i rumori aumentando la performance dei dispositivi. Per il momento, tuttavia, non è un metodo alla portata di tutti.