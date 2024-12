330 Giga di traffico e un buono regalo Amazon: è questa la promozione mobile del momento

Offerta decisamente conveniente per chiunque voglia cambiare gestore telefonico in questo periodo: non solo sono messi a disposizione 330 Giga di traffico dati, ma è compreso anche un buono Amazon.

Il gestore telefonico è assimilabile ad un compagno di vita. C'è infatti chi non si ferma mai finché non trova l'offerta giusta e chi invece tende a sceglierne uno e rimanere fedele nonostante tutto. Tuttavia, specialmente nell'ultimo periodo, i continui aumenti unilaterali delle tariffe applicati da alcuni storici gestori possono aver incrinato il rapporto di fiducia con molti utenti.

Per chi è un utente stanziale, il cambiamento è qualcosa da affrontare in maniera ponderata e prima che possa avvenire bisogna che vi siano le condizioni adatte affinché non si ripresenti più una situazione svantaggiosa. In questo periodo dell'anno, inoltre, prendere una decisione su quale nuovo gestore scegliere può essere complicato, visto che tutti fanno offerte in vista delle festività e potenzialmente c'è convenienza un po' ovunque.

A fare la differenza può essere dunque la promessa di una tariffa che non cambia mai, oppure la certezza che il nuovo gestore abbia una copertura di segnale ottimale nella zona in cui si vive e si opera, o ancora la possibilità di una velocità di connessione superiore alla media che consenta di non avere intoppi durante la navigazione, la visione in streaming o i gameplay con gli amici.

Collegata alla velocità di connessione è la mole di giga dati a disposizione mensilmente. Sì perché per vedere contenuti in streaming e per giocare con lo smartphone senza una connessione Wi-Fi a disposizione è necessario che i giga siano sufficienti per tutto il mese. Ecco l'offerta di cui vi parliamo oggi può essere utile a chi è alla ricerca di tanti Giga di traffico.

L'offerta migliore per chi ha bisogno di tanti Giga

La promozione di cui abbiamo appena accennato è quella di Kena Mobile ed è utilizzabile da tutti quegli smartphone che sfruttano la connessione 4G e sono abilitati sulla rete Kena. Per attivare la sim e fare l'eventuale passaggio di numero non è necessaria alcuna spesa aggiuntiva, mentre l'offerta ha un costo mensile di 9.99.

Il prezzo non è il più basso sul mercato, ma lo è in considerazione di ciò che offre agli utenti. Chi sottoscrive questo piano tariffario, infatti, ha a disposizione minuti di chiamate illimitati verso tutti, 200 sms e 330 Giga di dati al mese. Inoltre vengono messe a disposizione degli utenti anche ulteriori 13 giga di navigazione in tutta Europa in quei Paesi in cui Tim ha stretto accordi per il roaming.

Per quanto riguarda la velocità di connessione questa raggiunge i 60 Mbps in download e i 30 Mbps in upload, insomma lo standard per le connessioni dati in 4G. Chiunque decida di attivare questa offerta nei prossimi giorni avrà anche in regalo un buono Amazon da 10 euro, spendibile per qualsiasi cosa si voglia sul noto portale di e-commerce.