Iliad, ti sei perso questa scadenza? Massima attenzione, hai tempo fino al 12 dicembre

Sei cliente Iliad ma hai perso questa scadenza? Niente paura, è ancora possibile aderire alla nuova offerta fino al 12 dicembre.

Accessibile, giovane e veloce, la società francese di telecomunicazioni ha rivoluzionato il mercato, diventano uno dei leader del settore in pochi anni. Con il suo approccio low cost, Iliad ha già conquistato più di 11 milioni di utenti in tutta Europa, distinguendosi per la qualità dei servizi e delle tariffe.

La linea Iliad raggiunge quasi tutto il Paese, offrendo ai clienti una rete di servizio 4G disponibile per il 99% della popolazione italiana. Il 5G Iliad, invece, è ancora usufruibile solo dai comuni italiani i quali si trovano nelle vicinanze dei nuovi ripetitori installati per la rete veloce.

La rete e i servizi Iliad, a differenza dei competitors, non prevedono costi aggiuntivi per i clienti. Questa preziosa peculiarità ha permesso nel corso degli anni di attirare sempre più consumatori, desiderosi di ricevere un servizio di qualità ad un costo accessibile.

Nuova offerta Iliad: prorogata la scadenza fino al 12 dicembre

Con la sua vasta gamma di offerte, Iliad continua a stupire ogni anno i propri clienti adattandosi alle esigenze e alle performance dei nuovi dispositivi disponibili in commercio. La nuova promozione Flash 150 dell'azienda francese, permette di usufruire di 150 GB tra minuti e sms illimitati a 7,99 euro. L'offerta termina il 12 dicembre e può essere attivamente comodamente dal sito web ufficiale dell'azienda o presso uno dei punti vendita localizzati in tutta Italia.

Flash 150 permette di navigare in internet a tutta velocità, senza limitazioni di traffico dati. I clienti potranno chiamare, inoltre, i numeri fissi e mobili nazionali, oltre ad inviare sms illimitati. L'offerta prevede il collegamento alla rete 4G o 5G per i dispositivi compatibili con la nuova tecnologia di connessione. Per chi viaggia spesso oltre i confini nazionali, inoltre, è possibile richiedere 9GB di roaming dati in tutta Europa senza ulteriori costi aggiuntivi.

L'offerta Flash 150 prevede un costo iniziale di attivazione di 9,99 euro. Per i nuovi clienti Iliad, l'offerta prevederà la richiesta di una sim e i costi di spedizione della stessa. Gli interessati alla nuova offerta, potranno usufruire dell'assistenza clienti gratuita online di Iliad, dalla quale sarà possibile procedere con la richiesta di attivazione. Come tutte le offerte Iliad, anche Flash 150 prevede un costo mensile fisso, senza ulteriori spese o modifiche nel corso del tempo.