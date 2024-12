UniEuro, sottocosto imperdibile fino al 15 dicembre: Asus Vivobook passa da 649 a 449€

UniEuro mette a disposizione un'offerta imperdibile: l'Asus Vivobook GO E1504FA-NJ311W è in promozione a soli 449 euro, fino al 15 dicembre.

Sui prodotti elettronici, informatici ed elettrici, da tanti anni, UniEuro continua a proporre ai propri clienti grandi occasioni a prezzi scontati. Come da tradizione, le offerte sono valide per un periodo limitato e molti prodotti sono disponibili con consegna gratuita a casa o in negozio.

Inoltre, la catena permette i pagamenti rateizzati e cerca di offrire alla platea dei clienti offerte anche su prodotti di marca, aggiungendo poi ulteriori possibilità di risparmio grazie ai punti accumulabili con il programma UniEuro Club. Dopo il Black Friday, gli sconti non sono terminati...

Il volantino di UniEuro, valido fino al 15 dicembre 2024, propone infatti tante offerte interessanti. Fra le principali promozioni spicca lo smartphone Google Pixel 9, sistema Android con Gemini, fotocamera avanzata e batteria con un giorno di autonomia e un display da 6,3". Il prezzo a listino è sopra gli 800 euro, ma è in promozione a 699 euro.

In offerta c'è anche l'Apple AirPods Pro 2 a 189 euro (invece di 279). Per gli amanti dei videogame, il pezzo da non perdere è la PlayStation 5 slim Fortnite da 1 TR a 474,99 euro. Ma non è tutto. Sfogliando il volantino si notano anche la tv Samsung Q70D 4K 55'' a 699 euro e l'iPhone 13 da 128 GB a 499 euro.

E per tutte queste promozioni, UniEuro offre l'opzione di pagamento rateizzato con dieci rate a tasso zero e il programma UniUpgrade, che permette di ottenere uno sconto fino a 760 euro... La vera chicca del volantino è tuttavia il laptop Vivobook GO.

L'Asus Vivobook GO in promozione da UniEuro: a 499 euro prendi un laptop eccezionale!

Parliamo di un portatile mediamente potente e al tempo stesso versatile, dunque utile sia per uso personale che professionale. L'Asus Vivobook GO ha un processore AMD Ryzen 5 7520U, con una frequenza base di 2,8 GHz. La RAM è pari a 16 GB di LPDDR5-SDRAM. Quanto alla memoria, parliamo di 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe. La grafica integrata è supportata da AMD Radeon 610M e da uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080) e tecnologia IPS.

Il sistema operativo è Windows 11 Home. Pagare un laptop del genere sotto i 500 euro è un affare. E da UniEuro lo si trova a 499 euro, con il 30% di sconto rispetto al prezzo base. Al momento, dunque, è UniEuro a offrire l'occasione giusta. Le recensioni online parlano di un sistema leggero, che offre un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo. I più pignoli si lamentano del materiale: il telaio è tutto in plastica, ma sul mercato non ci sono altri laptop così versatili a prezzi così bassi.

Per chi volesse qualcosa di più potente, sullo stesso volantino è disponibile anche l'Asus Vivobook 16 X1605VA-MB601W, con Intel Core i9-13900H da 2,6 GHz (fino a 5,4 GHz), 14 core e 20 thread, schermo da 16 pollici con risoluzione WUXGA (1920 x 1200) e rapporto d'aspetto 16:10, con grafica Intel Iris Xe Graphics integrata. Quanto alla RAM, si parla di 32 GB DDR4-SDRAM, espandibile fino a 32 GB. La memoria è pari a 1 TB. In questo caso il prezzo è 849 euro.