Cover del cellulare tutta ingiallita: con un super trucco l'ho messa completamente a nuovo

Capita spesso che la nostra cover prenda quel colore che tende al giallo brutto da vedere, ecco che ti diciamo come risolvere senza fatica o sprecando soldi.

Tutti noi abbiamo uno, o più smatphone personali, per non contare il totale di quelli presenti in una famiglia con due figli! Quasi tutti abbiamo poi una cover e spesso è trasparente. Il problema nasce proprio da questo, con il passare delle settimane inizia a prendere un colore non bello.

Parliamo di quel giallino brutto. Ma come possiamo fare per dirgli addio senza dover comprare una nuova cover ogni 20 giorni? Ecco la soluzione che cercavi, facile veloce ed economica.

Cover perfettamente pulita e senza ingiallimento

Sul nostro telefono avere la cover è la soluzione migliore che possiamo scegliere per proteggere i nostri telefoni o tablet. Possiamo mostrare tutta la bellezza delle forme e del colore, in alcuni casi, scelto. Ma se inizia ad assumere quel colorito tendente al giallo come possiamo fare?

Come prima cosa ti ricordiamo che è sempre bene avere anche una pellicola trasparente che copra lo schermo. Ma torniamo a lei, la nostra cara cover proteggi tutto del telefono. Per farla tornare come nuova ci sono pochissime mosse che possiamo fare utilizzando quello che abbiamo già in casa.

Il primo consiglio che ti diamo è il bicarbonato di sodio. In questo caso dobbiamo unirlo con dell'acqua calda, bagniamo dentro un vecchio spazzolino e passiamolo sulla cover. Facciamo attenzione a coprire tutta la superficie. Risciacquiamo con acqua tiepida ed asciughiamo con cura.

La nostra amata cover sarà tornata come nuova! Il secondo consiglio è quello di creare un mix con il detersivo per i piatti e l'aceto bianco. Uniamo sempre un po' di acqua calda e mettiamo in ammollo la cover per circa 1 ora. Trascorso questo tempo puliamo con lo spazzolino vecchio e poi facciamo asciugare all'aria.

Anche in questo caso il risultato sarà wow. Ultimo rimedio ci occorre il dentifricio. Ovviamente sempre con il nostro amato vecchio spazzolino puliremo a fondo la nostra cover e sciacqueremo. Ma se siamo in viaggio come possiamo fare? In nostro soccorso arrivano le salviette monouso igienizzanti per le mani.

In poco tempo e con pochissima fatica ecco che la nostra cover trasparente tornerà pulitissima. Come vedi non serve comprare subito un altro prodotto basta utilizzare quello che abbiamo in casa per continuare a usare la cover che amiamo ma facendola tornare al suo colore originale.