Pokémon Pocket, gli esperti si fanno scappare il trucco per sbustare sempre carte rare

Ecco il trucco dei giocatori pro per ottenere le carte migliori su Pokémon TCG Pocket, il gioco che spopola anche sul web.

Pokémon TCG Pocket è un gioco di carte da acquistare e collezionare. Ci si può giocare sia a livello fisico che online. Parliamo di un gioco, ovviamente, basato sull'universo Pokémon. Tutto si svolge tramite delle carte, perché è attraverso pacchetti di carte fisiche acquistate in negozi di giochi, fumetterie e online, o scambiate con gli amici che i giocatori possono dar vita alla competizione.

Chi approccia il gioco dovrà dunque aprire buste di espansione, collezionare chard con illustrazioni (storiche e nuove) e ingaggiare continue lotte contro altri giocatori utilizzando i propri Pokémon. Sì, sembra un giochino per bambini, ma piace anche ai più grandi: è un vero e proprio fenomeno di costume che rivela un enorme fascino se interpretato come gioco di strategia.

La prima cosa da fare per poter giocare a Pokémon TCG Pocket è mettere insieme un desk, ovvero un mazzo di carte composto da venti figure, inclusi Pokémon e allenatore. Nel desk non devono esserci chard energia. Le regole vogliono che ogni mazzo deve avere al massimo tre tipi di Pokémon.

A questo punto ogni giocatore pesca sei carte dal proprio mazzo e le mette da parte come premi. Successivamente, pesca altre cinque carte per disporsele nella mano (in senso stretto o lato, se si gioca virtualmente). Ogni turno è composto da tre fasi: pesca, azione e scarto.

Il trucco per ottenere sempre carte rare su Pokémon TCG Pocket

Esistono alcuni trucchi che i giocatori esperti di Pokémon Pocket utilizzano da sempre per aumentare le loro probabilità di ottenere carte rare. Uno dei trucchi più conosciuti è quello della busta piegata. Quando si sceglie una busta, la si deve prima girare di lato...

Controllando l'angolo superiore destro della busta, si possono ottenere degli indizi preziosi... Se l'angolo è leggermente piegato verso l'interno, c'è una buona probabilità che la busta contenga una carta rara o una carta EX.

Questo trucchetto si basa sostanzialmente sul fatto che molte buste contenenti carte rare tendono a rivelare un angolo piegato. Tuttavia, non è sempre così... Cioè, la scoperta di carte importanti non è automatica. Ci vuole sempre un po' di fortuna. Inoltre, il giocatore esperto sa anche che, in realtà, il trucco non funziona sempre, dal momento che le carte assegnate vengono decise prima dell'apertura del pacchetto.

Sul web tantissimi utenti parlano della "Pokémon theory", dividendosi fra sostenitori del trucco e demistificatori. La verità è che conta soprattutto il caso, ma che è bello credere ai trucchetti.