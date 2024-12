Disney, da oggi al cinema il film più atteso: tutti pronti a tornare bambini

Scopriamo un film che si preannuncia davvero incredibile e che ci lascerà senza fiato per la sua bellezza. Tutto quello che devi conoscere prima di vederlo!

Andare al cinema diventa sempre più frequente dopo anni in cui non siamo andati per via della pandemia da Covid che abbiamo dovuto affrontare. Nella giornata di oggi, però esce il film tanto atteso della Disney. Si preannunci un grandissimo successo al botteghino.

Hai capito a quale ci riferiamo? Nelle scorse settimane si è parlato moltissimo di lui. Andiamo a conoscere alcuni dettagli segreti che ti faremo conoscere in anteprima.

Un film tanto atteso che ci farà tornare bambini

Iniziamo dicendo che il film è diretta dal premio Oscar Barry Jenkins e stiamo parlando, come avete capito probabilmente del prequel del classico Disney Il Re Leone. Sul grande schermo, oggi esce "Mufasa: Il Re Leone". Un live action con immagini super realistiche generate al computer che vi lasceranno senza parole.

Verrà narrata la sua infanzia e di come è diventato il Re della foresta. Ma da dove e da chi viene raccontata questa storia? Da Rafiki alla giovane Kiara si narra di come Mufasa, rimasto orfano è solo nella Terra del Branco della Tanzania, qui viene adottato da una famiglia. Il piccolo inizia a diventare molto amico di Taka, quello che da grande sarà Scar.

C'è voluto molto tempo per realizzare questo capolavoro, Jenkis parla di ben quattro anni. Il regista, come ha confessato lui stesso, inizialmente non era molto convinto del progetto. In un primo momento ha proprio declinato l'invito ma grazie all'insistenza della moglie abbiamo questo capolavoro da poter vedere al cinema da oggi perché si è innamorato della sceneggiatura.

La storia di Mufasa, infatti, parla di un tema molto chiaro, ovvero la costruzione di una propria identità oltre i legami di sangue. Un messaggio sempre molto attuale. Il registra ha anche confessato che la madre è venuta a mancare in questo lasso di tempo e che il film lo ha aiutato ad affrontare questo dramma personale preparandolo.

Ma chi ha dato la voce ai vari personaggi nella versione italiana? Luca Marinelli (Mufasa), Elodie (Sarabi), Alberto Boubakar Malanchino (Taka) e Edoardo Stoppacciaro (giovane Rafiki). Ha parlare è stata la voce di Mufasa che ha dichiarato " Questo film mi ha dato la possibilità di guardare a quel bambino che ero... Ricordo bene l’impressionante interpretazione del grandissimo Gassman".

Anche la bellissima e bravissima cantante, Elodie ha detto che non poteva chiedere di meglio come prima esperienza al doppiaggio. Ecco quindi che questo film si presenta come un'opera incredibile della Disney che può far sognare i piccoli ed i grandi spettatori. Anche la colonna sonora avrà un suo peso, é stata realizzata dal compositore pluripremiato Lin-Manuel Miranda.