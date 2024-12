Puoi mettere tutta la vita della tua famiglia su questo hard disk: è il primo di questo genere

Il consumatore vuole hard disk sempre più potenti, e dunque dalle enormi capacità di memoria: ecco un'unità dai numeri sconvolgenti.

La capacità di memorizzazione dei dischi rigidi continua a cresce di pari passo con la quantità di dati e contenuti che ogni utente domestico chiede di poter archiviare. Prendendo, per esempio, soltanto in considerazione le foto, ci si accorge che ormai le fotocamere degli smartphone producono file sempre più pesanti. Per conservare questi contenuti sull'hard disk di un pc serve tanto spazio. Lo stesso vale per i video, che continuano a evolvere in termini di qualità (dal 4K si è già passati all'8K) e di peso.

Anche se non si scarica più come una volta (ormai musica, film e altri contenuti si fruiscono soprattutto in streaming), per far girare app e programmi serve una notevole quantità di spazio di archiviazione. Anche i giochi sono diventati pesantissimi. Per esempio, è diventato complicato scaricare un videogame che occupi meno di 50 giga.

Ecco perché tutti sembrano aver bisogno di più spazio, non solo i data center, le workstation e gli archivi digitali di aziende e studi professionali. Di conseguenza i dischi rigidi per computer stanno raggiunto capacità di memorizzazione molto elevate. Ma qual è oggi l'hard disk che permette di ottenere uno spazio di archiviazione più ampio?

Il super hard disk di Seagare: 32 TB per memorizzare l'universo

L'unità disco Exos M di Seagate ha una capacità di 32 TB (tetrabyte). Cioè 32.000 gigabyte. E presenta un'incredibile densità di 3 TB per piatto e offre capacità di memorizzazione ed efficienza energetica di primo livello. Questa memoria, progettata sulla base di una tecnologia garantita dalla qualità di un marchio come Seagare, è stata sviluppata per supportare applicazioni di intelligenza artificiale e per l'uso intensivo di dati in ambienti cloud, ma potrebbe rivelarsi utile anche per l'utente privato.

Questo hard disk ha oltre 30 TB di spazio di memorizzazione in un formato da 3,5" standard del settore. In un supporto piccolissimo è dunque possibile archiviare un mare di dati. Un utente potrebbe per esempio conservarvi tutti i propri dati per lunghi periodi, inclusi archivi di backup, email, contatti, documenti legali, foto, video e altri file. Lo spazio potrebbe rivelarsi utile per chi ha bisogno di archiviare i video delle telecamere di sorveglianza domestica.

Il nuovo hard disk di Seagare rivela un'efficienza per terabyte tre volte superiore rispetto alle unità tipiche. In questo modo la memoria riduce i costi e il consumo energetico. La componente è poi progettata per una dissipazione ottimale del calore, in questo senso garantisce prestazioni affidabili senza aumentare i requisiti di raffreddamento nei data center.