Xbox Game Pass, giochi gratis fino al 26 dicembre: riscatta e risparmia fino a 40€ per ognuno

Xbox e EA hanno siglato un accordo per consentire agli abbonati al Game Pass di riscattare gratuitamente dei giochi fino al 26 dicembre: si risparmia fino a 40 euro per ogni titolo.

Sin dal debutto dell'attuale generazione di console, Microsoft ha spinto forte sulla sponsorizzazione del proprio servizio in abbonamento - il Game Pass - tralasciando la consueta console war al fine di spingere un cambiamento di paradigma nel mercato videoludico.

L'idea dell'azienda americana è che ormai il mondo console ed il vecchio mercato basato sull'acquisto di un hardware è il passato, dunque che il presente ed il futuro videoludico sia basato sull'acquisto di un servizio simile a quello delle piattaforme streaming (Netflix, Disney+...).

Ogni mese è possibile giocare decine e decine di titoli, tra cui anche giochi appena usciti e inseriti nel catalogo senza costi aggiuntivi. Si tratta indubbiamente di un vantaggio economico di non poco conto per chi vuole giocare senza spendere troppo e non ha esigenza o desiderio di collezionare e possedere i giochi preferiti.

I giochi di cui vi parleremo però non sono nuove aggiunte al Game Pass, non si tratta dunque di giochi a "noleggio" ma titoli che gli utenti potranno acquistare - digitalmente - senza spendere nemmeno un euro. Un'iniziativa pensata dal colosso di Redmond per il periodo natalizio e che è rivolta agli abbonati al servizio "Ultimate".

Microsoft e EA regalano videogame fino al 26 dicembre

Il rapporto tra Microsoft e EA è solido già da qualche anno, da quando Xbox ha raggiunto l'accordo con il produttore per la condivisione del catalogo EA Play all'interno dell'abbonamento Game Pass. Per questo Natale l'azienda verde crociata ha però fatto uno step successivo, strappando a EA un accordo che permetterà ai suoi abbonati più fedeli (il tier ultimate è quello più costoso) di avere un benefit in più.

La promozione riguarda dei giochi specifici che cambiano di giorno in giorno. Il primo gioco scaricabile è stato Battlefiled 1 Revolution (gratis il 17 dicembre) e si sa già che nella promozione sono inclusi - grazie ad una "soffiata" di Xbox Wire - Titanfall 2 Ultimate Edition, pacchetti aggiuntivi come The Sims 4 Home Chef Hustle Stuff Pack o valute come 500 PGA Tour Points per EA Sports PGA Tour.

Se siete abbonati al Game Pass e pagate già il tier Ultimate non vi resta dunque che entrare all'interno della piattaforma dedicata al servizio e scoprire giorno dopo giorno quale gioco potrete ottenere per sempre senza spendere un euro. La promozione andrà avanti fino al 26 di dicembre.