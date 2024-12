Whatsapp, unificate queste opzioni: cambia completamente tutto

Su WhatsApp saranno presto unificate alcune opzioni d'uso fondamentali: che cosa sta per succedere con gli aggiornamenti.

L'aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.26.13 promette interessantissime novità. Alcuni beta tester hanno infatti già valutato e provato nuove funzionalità sviluppate dalla app di Meta per migliorare l'esperienza utente. Come? Fondamentalmente rendendo la gestione dell'app di messaggistica sempre più efficiente, smart e intuitiva. La novità verte sull'unificazione di alcune opzioni fondamentali per l'uso delle nuove funzioni di WhatsApp.

Ma non è ovviamente tutto. Con lo stesso aggiornamento, così come svelato da coloro che lo stanno valutando in veste di beta tester, saranno anche introdotte utilissime scorciatoie rapide per la condivisione di foto e video. Di conseguenza, nel futuro prossimo l'utente della app di messaggistica dovrebbe poter selezionare e condividere foto e video direttamente dalla galleria, risparmiando così tempo e saltando alcuni dei passaggi necessari per creare gli stati.

Si sta anche lavorando a nuovi pulsanti dedicati per gli stati basati su testo e per le registrazioni vocali. Comandi specifici, dunque, per la creazione immediata dello stato e poi per la registrazione di aggiornamenti vocali. Anche qui l'aggiornamento è teso a rendere tutto un po' più semplice e rapido.

Le nuove opzioni unificate di WhatsApp: di cosa si tratta

Torniamo però all'aspetto più interessante dell'ultimo aggiornamento, ovvero all'introduzione di un'inedita funzionalità per gestire con opzioni unificate community, stati e canali. La novità sarà dunque utile per tutti coloro che finora hanno sperimentato difficoltà nella creazione di canali e stati.

Per rendere l'interfaccia più intuitiva e accessibile, la scheda Aggiornamenti sarà ridisegnata in modo da adeguarsi a tutte le più recenti modifiche apportate ad altre sezioni dell'app. E con il Google Play Beta Program, e gli aggiornamenti introdotti con la versione alla 2.24.26.13, si nota appunto questa particolare funzionalità per unificare le opzioni di creazione di canali e stati attraverso un'interfaccia riprogettata per la scheda community.

L'interfaccia permetterà una più agevole più navigazione tra le community e permetterà un accesso più veloce alle chat di gruppo archiviate al loro interno. Tutto ciò grazie a un layout più compatto, attraverso cui gli utenti potranno visualizzare più community su una singola pagina e individuare al volo le chat di gruppo desiderate. Sembra quindi che WhatsApp abbia deciso di rivoluzionare l'aspetto solito della scheda Aggiornamenti proprio per dar forma a tutte queste nuove funzionalità.

Con il nuovo pulsante dedicato gli utenti potranno condividere contenuti all'interno dei canali, grazie a diverse opzioni, tra cui quella che dà appunto la possibilità di creare aggiornamenti di stato, avviare nuovi canali o condividere foto, video, vocali e testo nei loro canali esistenti, a condizione che ne abbiano già creato uno.