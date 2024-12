Cuffie che salvano la vita: collegale allo smartphone e ti dicono se sei in pericolo

Alcuni dispositivi elettronici di ultima generazione riescono a monitorare le nostre funzioni vitali e ad avvertirci se siamo in pericolo, ad esempio queste cuffie.

Quando si parla di dispositivi elettronici di ultima generazione, si sentono dire cose straordinarie. Queste tecnologie sono spesso pensate per monitorare le nostre funzioni vitali: ci aiutano a mangiare sano, possono monitorare i nostri parametri vitali durante le sessioni di sport e molto altro.

Pensiamo ad esempio agli auricolari: chi fa sport è solito svolgere la propria attività accompagnandosi con la musica. E per una questione di praticità gli auricolari senza fili risultano sicuramente più comodi di altri tipi di cuffie.

In questo senso sono molti i prodotti interessanti da provare, alcuni dal prezzo più contenuto e dunque dotati di meno funzioni. Altri più costosi e sicuramente più performanti. Alcuni prodotti Huawei, ad esempio, sono in offerta fino al 26 dicembre.

Sennheiser Momentum Sport Earbuds: gli auricolari che monitorano battito cardiaco e temperatura corporea

Uno dei prodotti più interessanti in questo senso sono gli auricolari Sennheiser Momentum Sport Earbuds, pensati proprio per rendere migliori le nostre sessioni di allenamento. Questi auricolari sono infatti dotati di alcune funzioni piuttosto utili: riescono a monitorare il nostro battito cardiaco in tempo reale, così come la nostra temperatura corporea.

Possono dunque inviare questi dati a qualsiasi dispositivo a cui collegarsi col bluetooth, ad esempio uno smartphone o uno smartwatch, risultando in alcuni casi dei potenziali salvavita, in caso di problemi. Ma quanto sono accurate queste funzioni e, soprattutto, la qualità degli auricolari riesce a giustificarne il prezzo?

Stiamo infatti parlando di un prodotto che ha un costo di partenza di ben 329 euro, fatti salvi sconti o offerte che riescono ad abbassarlo fino a una media di 200 - 250 euro. Un costo considerevole per degli auricolari: ma dunque ne vale la pena?

Sul web sono numerose le recensioni di sportivi che hanno valutato gli auricolari Sennheiser Momentum in ogni minimo aspetto. Partiamo dalla qualità del suono: quando si fa sport è importante poter isolare i rumori esterni al fine di fare un'esperienza di ascolto migliore.

Questi auricolari sono dunque dotati di un'ottima funzione di cancellazione del vento, che dunque isola chi li porta dal fastidioso rumore del vento e rende l'ascolto sicuramente più pulito. Per quanto riguarda il sensore cardiaco, gli auricolari riescono a valutare le oscillazioni del battito, in un range che va da 20 a 220 bpm.

Anche la temperatura corporea è riportata in modo piuttosto accurato, come dimostra ad esempio la recensione di Ray Maker, un appassionato sportivo (e ciclista) originario di uno dei paesi più ventosi al mondo: i Paesi Bassi. Insomma, gli appassionati di sport possono fidarsi di questo prodotto: le prestazioni riescono a giustificarne il costo.