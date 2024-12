Non è un film e neanche una serie tv: ecco cosa guarderemo tutti su Netflix a Natale

Gli abbonamenti a Netflix nel mondo ammontano a oltre 280 milioni, ma non tutti lo usano per guardare film o serie tv.

Tra le tante rivoluzioni del mondo del web, quella di Netflix è sicuramente una delle più epocali. La piattaforma di streaming, infatti, ha rivoluzionato il modo in cui fruiamo dei prodotti audiovisivi, andando a incidere a cascata sulla programmazione televisiva, o su quella cinematografica.

Dalle sale dei cinema o dai canali televisivi, infatti, ci siamo spostati su Netflix e sulle altre piattaforme di streaming. Dopo il lancio globale della prima piattaforma, infatti, tante altre ne sono state create, da Prime Video a Disney Plus, da Apple TV a Now TV.

Sul web troviamo dunque serie tv, film documentari, ma anche podcast e altri contenuti che non siamo abituati ad associare a Netflix e che eppure vi si trovano. Sulla piattaforma, ad esempio, sono disponibili anche una serie di videogiochi e di contenuti interattivi.

Su Netflix non puoi guardare solo film e serie tv, trovi anche video di camini accesi

Vi si trovano poi tutorial e sessioni di allenamento, pensate per andare incontro alle esigenze e ai gusti di tutti. Vi troviamo allenamenti yoga, sollevamento pesi, allenamenti aerobici, sessioni ballo e tutto quello che potrebbe interessarci per una sessione di ginnastica domestica.

Vi è poi un altro tipo di prodotto che potrebbe essere il programma perfetto da guardare durante le feste di Natale. Stiamo parlando del camino. Ebbene sì, avete capito bene, su Netflix è possibile trascorrere un po' del nostro tempo fissando le fiamme danzanti di un camino acceso.

Chi non ha un vero camino in casa, dunque, può proiettarne uno in video, accedendo al vasto catalogo di "camini per casa nostra" disponibili su Netflix. Si tratta di video in HD della durata di circa un'ora, in cui non vediamo altro che un camino acceso e fiamme che, lentamente, consumano dei ciocchi di legno.

Dunque un prodotto che non è né una serie tv (qui trovate la lista delle più attese per il 2025), né un film, vale a dire niente di quello che comunemente ci aspetteremmo di trovare su Netflix. Eppure questi video hanno già raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni. E ora che le feste di Natale si avvicinano, niente riuscirà a creare un'atmosfera migliore di un camino acceso in HD su Netflix.